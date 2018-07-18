Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых рынков - подъем внешних фондовых площадок компенсируется снижением нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8% из-за отсечек на бирже дивидендов за 2017 год по акциям "Газпрома" , "Сургутнефтегаза" и АФК "Система" с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2296,13 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1156,13 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,9%.

Доллар подрос до 62,79 руб./$1 (+0,19 рубля).

Без дивидендов на бирже со среды торгуются акции "Газпрома" (-4,7%, до 138,55 рубля; дивиденд - 8,04 рубля на акцию), "АФК "Система" (-0,1%, до 9,03 рубля; дивиденд - 0,11 рубля), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -3% "префы"; дивиденды составляют 0,65 руб. и 1,38 руб. соответственно).

Также подешевели бумаги "Россетей" (-0,4% и -0,9% "префы"), "Башнефти" (-0,4%), "префы" "Ростелекома" (-0,6%).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%).

Индексы в США накануне выросли после полугодового отчета председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, индекс Dow Jones увеличился по итогам четвертой сессии подряд, Nasdaq обновил исторический максимум по итогам третьего дня подряд.

Американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил Пауэлл.

Эти слова рынки восприняли как отсутствие у Федрезерва желания проводить агрессивное повышение ставок, отмечает MarketWatch.

Кроме того, трейдеры оценивали квартальную отчетность, которая хотя и была неоднозначной, но в целом показала существенный подъем прибыли компаний.

Азиатские индексы в среду также восстанавливаются (Япония на фоне ослабления иены выросла на 0,6%, Китай теряет 0,4%) благодаря позитивной оценке американской экономики от председателя ФРС, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В ходе выступления в банковском комитете Сената накануне Дж.Пауэлл озвучил выводы, сделанные в полугодовом докладе Федрезерва. В частности, он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

Между тем нефть утром в среду остается под давлением на опасениях роста запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $71,6 за баррель (-0,8% и +0,5% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,72 за баррель (-0,7% и +0,03% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.

С начала июля нефть подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Так, президент США Д.Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд.

Эксперты опасаются, что торговые конфликты негативно скажутся на мировой экономике и замедлят рост спроса на топливо.

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, позитивные ожидания от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не могут поддержать спрос на рублевые активы так же, как и на ценные бумаги стран с развивающейся экономикой, из-за влияния торговых войн, и прежде всего между США и Китаем.

Вероятно продолжение плавного ослабления рубля из-за падения интереса к ОФЗ со стороны нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о вероятности снижения основной процентной ставки в России.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе индекс РТС может оставаться под давлением из-за неопределенной обстановки на рынке нефти, а также негативного влияния укрепления доллара США на спрос на развивающихся рынках акций. Во второй половине дня ожидаются данные по запасам нефти в США, которые могут повлиять на активность трейдеров на нефтяном рынке.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока проходит в смешанном ключе, но отдельные компании представляют вполне позитивные результаты. Индекс S&P 500 сумел преодолеть рубеж 2800 пунктов, который сдерживал все попытки роста индекса с февраля.

Каких-либо кардинально новых идей Пауэлл не представил, в целом ход его выступления в очередной раз подтвердил желание регулятора балансировать между слишком медленным повышением ставки, опасным с точки зрения возникновения пузырей, и слишком быстрым повышением, которое может способствовать затуханию экономического роста. Слова Пауэлла о возникновении "вероятности более быстрого экономического роста по сравнению с прогнозами ФРС" несколько подняли рыночную оценку вероятности еще двух повышений ставки в этом году с 64% до 67%, но при этом в целом на аппетите к риску не сказались.

В российских акциях с начала недели преобладали продажи отчасти на фоне фиксации прибыли после встречи Путин-Трамп. В среду некоторое улучшение аппетита к риску может оказать поддержку и российскому фондовому рынку, однако отдельное давление на российские акции в последние дни исходит со стороны снижающихся цен на нефть. Индекс МосБиржи снижается за счет дивидендной отсечки в "Газпроме" и "Сургутнефтегазе". При отсутствии новой волны снижения нефтяных котировок индекс МосБиржи может в ближайшие пару дней удерживаться в диапазоне 2290-2330 пунктов, считает аналитик.