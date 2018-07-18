Остатки на корсчетах банков в ЦБ 18 июля снизились

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2193,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1864,8 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 17 июля составлял 2226,4 млрд рублей по России и 1887,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 18 июля составили 3065,2 млрд рублей по России против 3069,8 млрд рублей днем ранее.