Китайские компании заподозрили в причастности к контрабанде угля из КНДР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китайские компании могут быть причастны к поставкам северокорейского угля в южнокорейские порты в октябре 2017 года в обход международных санкций, сообщает в среду газета Korea Herald.

Согласно данным комитета по госконтролю за портами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Port State Control Committee in the Asia-Pacific region), зарегистрированное в Панаме судно Sky Angel, доставившее в порт южнокорейского Инчхона 4 тыс. тонн угля из КНДР 2 октября, эксплуатировалось компанией Dalian Sky Ocean International Shipping Agency, зарегистрированной в Китае, пишет газета.

Еще одно судно Rich Glory, зарегистрированное в Сьерра-Леоне, эксплуатировалось гонконгской компанией Sanhe Marine. Rich Glory, по данным газеты, 11 октября доставило в порт южнокорейского Пхохана 5 тыс. тонн угля из Северной Кореи.

Газета со ссылкой на данные санкционного комитета ООН отмечает, что в период с июля по сентябрь 2017 года суда с углем из Северной Кореи шесть раз заходили в порт российского города Холмск. По данным газеты, затем привезенный уголь перегрузили на два судна, доставившие его в порты Инчхона и Пхохана.

Сообщается, что Rich Glory и Sky Angel после этих рейсов возвращались в южнокорейские порты в феврале, когда суда уже подозревали в нелегальной перевозке северокорейского угля, однако тогда их не задержали.

Источник газеты в МИД Южной Кореи заявил, что на том этапе не было достаточных доказательств для задержания Rich Glory и Sky Angel. В настоящее время, по его словам, власти проводят расследование, чтобы установить, действительно ли уголь был поставлен из КНДР, намеренно ли южнокорейский трейдер импортировал уголь из КНДР, и нарушает ли произошедшее таможенные законы и санкции ООН.

В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.