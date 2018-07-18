Главные новости
ЭкономикаБиткойн вырос на 10%ЭкономикаРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesСпортОрганизатор боев UFC выходит на российский рынок
Экономика

Swatch получила в I полугодии максимальную прибыль за 3 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель часов Swatch Group AG увеличил операционную прибыль в первом полугодии 2018 года на 70% благодаря активному спросу на часы в Азии, говорится в предварительной отчетности компании.

Операционная прибыль составила 629 млн швейцарских франков ($628 млн), что является рекордом с 2015 года. Эксперты в среднем ожидали, что показатель составит 612 млн франков. Чистая прибыль взлетела на 66,5%, до 468 млн франков.

Выручка в январе-июне подскочила на 14,7%, до 4,27 млрд франков. Рентабельность по операционной прибыли увеличилась до 14,7% с 10% в прошлом году, по чистой прибыли - до 11% с 7,6%.

"Значительное ускорение роста выручки и продаж в натуральном выражении отмечено во всех брендах и всех ценовых сегментах", - отмечается в сообщении компании.

Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, на торгах в среду подорожали на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 20%, до 24,9 млрд франков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Swatch Group AG
Экономика
Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
 РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
 ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
 Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
 "Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
 "Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБиткойн вырос на 10%ЭкономикаРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesСпортОрганизатор боев UFC выходит на российский рынокВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 18 июляВ миреТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОВ РоссииГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток

Законопроект, позволяющий ЦБ выдавать кредиты АСВ на любые цели, принят во II чтении

Россия сделала США конкретные предложения по ситуации на юге Сирии

ЦИК получит архив видеозаписей голосования на президентских выборах

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый комплект ЗРС С-400 за год

Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"

Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"Антонов назвал чепухой заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США Подробнее

В суд передали дело бизнесмена, поставившего для ФСИН непригодную обувь на 263 млн рублей

Маск, назвавший педофилом дайвера из Таиланда, извинился перед ним

Госдума ужесточила наказание за проведение азартных игр без лицензии

Двое американских солдат погибли в Афганистане

Swatch получила в I полугодии максимальную прибыль за 3 года

Китайские компании заподозрили в причастности к контрабанде угля из КНДР

Серебренников останется под арестом до 22 августа

Дмитрий Гудков оспорит "муниципальный фильтр" в суде

Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы

Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницыПо словам врачей, футболисты похудели за две недели, проведенные в пещере, но в целом их состояние оценивается как хорошее Подробнее

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 18 июля снизились

Генпрокурор Украины потребовал прекратить обливать зеленкой оппонентов

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Свинину с АЧС обнаружили в Мурманской области

Глава "Ростеха" попросил Путина разобраться с правилами ремонта грузовых вагонов

Синоптики предупредили москвичей о грозах с порывистым ветром

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

АЧС обнаружена на свинокомплексе "Русагро" в Белгородской области

Члена банды Басаева экстрадировали из Словакии в Россию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru