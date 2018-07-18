Swatch получила в I полугодии максимальную прибыль за 3 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель часов Swatch Group AG увеличил операционную прибыль в первом полугодии 2018 года на 70% благодаря активному спросу на часы в Азии, говорится в предварительной отчетности компании.

Операционная прибыль составила 629 млн швейцарских франков ($628 млн), что является рекордом с 2015 года. Эксперты в среднем ожидали, что показатель составит 612 млн франков. Чистая прибыль взлетела на 66,5%, до 468 млн франков.

Выручка в январе-июне подскочила на 14,7%, до 4,27 млрд франков. Рентабельность по операционной прибыли увеличилась до 14,7% с 10% в прошлом году, по чистой прибыли - до 11% с 7,6%.

"Значительное ускорение роста выручки и продаж в натуральном выражении отмечено во всех брендах и всех ценовых сегментах", - отмечается в сообщении компании.

Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, на торгах в среду подорожали на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 20%, до 24,9 млрд франков.