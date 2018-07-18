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Экономика

Акционеры Alstom одобрили слияние с Siemens

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Акционеры французской корпорации Alstom на внеочередном собрании 17 июля в Париже одобрили решения, связанные со слиянием компании с немецким концерном Siemens.

Как говорится в сообщении Alstom, соответствующие решения о слиянии компаний, в том числе их ж/д бизнеса, были приняты подавляющим большинством голосов - свыше 95%.

Сделка должна быть одобрена антимонопольными органами, ее закрытие ожидается в I полугодии 2019 года.

Как сообщалось ранее, Siemens и Alstom объявили о слиянии подразделений в сфере железнодорожного машиностроения в конце сентября прошлого года. Siemens заявлял, что передаст Alstom предприятия по производству подвижного состава и сигнального оборудования (подразделение Mobility) в обмен на долю в расширенной компании немногим более 50%. Совместная компания будет называться Siemens Alstom, сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро. Гендиректор Alstom Анри Пупар-Лафарж останется на этом посту, председателя совета директоров назначит Siemens.

Как сделка повлияет на "Трансмашхолдинг"

В конце апреля правительственная комиссия по иностранным инвестициям в стратегические отрасли под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрила смену иностранного стратега в российском "Трансмашхолдинге" (ТМХ - ИФ), в котором у Alstom 33% акций. "Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет. То есть в конечном итоге вместо компании Alstom будет работать с этими заводами немецкая компания", - отмечал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Около 33% акций материнской компании ТМХ владеет Alstom, остальные акции находятся в собственности бизнесменов Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, а также структур "Трансгрупп".

В РФ Siemens также владеет долей в ООО "Уральские локомотивы" (г.Верхняя Пышма, Свердловская обл.) - совместном предприятии с группой "Синара" Дмитрия Пумпянского. Оно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

Ранее в Alstom также входил бизнес в сфере энергетического машиностроения. Его приобрела американская General Electric.

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Теги: Alstom, Siemens, Трансмашхолдинг
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