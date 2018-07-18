РЖД с 2019 года перейдет на налоговый мониторинг

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 2019 года планирует присоединиться к системе дистанционного налогового мониторинга, сообщила монополия.

"Переход на налоговый мониторинг является новым прогрессивным этапом взаимоотношений ОАО "РЖД" и налоговых органов. Компания - единственный в России налогоплательщик такого масштаба, получивший решение о проведении налогового мониторинга", - цитирует пресс-служба РЖД гендиректора Олега Белозерова по итогам его встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи РЖД также презентовали автоматизированное рабочее место налогового инспектора, с помощью которого сотрудники налоговых органов получат удаленный онлайн-доступ к системам компании, используемым для ведения бухгалтерского и налогового учета.

"Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика, - заявил Мишустин, которого цитируют РЖД.