Ограничением роста экономики США назвали нехватку кадров и повышение цен на сырье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного в среду Федеральной резервной системой (ФРС) регионального обзора, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений.

Деловая активность в экономике США продолжила увеличиваться в июне и начале июля 2018 года, темпы роста варьировались от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) в 10 из 12 округов, говорится Beige Book.

Из общей картины выбивается округ Далласа, где был отмечен сильный (strong) рост, в частности, благодаря энергетическому сектору, а также округ Сент-Луиса, где повышение деловой активности было слабым (slight).

Производственные предприятия во всех округах выразили обеспокоенность вопросом торговых пошлин. Во многих округах сообщили также о повышении цен и перебоях в поставках в результате изменения торговой политики: компании теперь платят все больше за нефть и газ, металлы и строительные материалы, говорится в обзоре.

Все округа сообщили о том, что предложение рабочей силы на рынке труда стало более ограниченным. Отсутствие достаточного количества квалифицированных рабочих было названо в качестве фактора, сдерживающего экономический рост, во многих округах.

"Нехватка сотрудников была отмечена в широком круге профессиональных сфер, включая высококвалифицированных инженеров, специализированных рабочих в строительном и производственном секторах, а также IT-профессионалов и водителей грузовых автомобилей", - говорится в Beige Book. В некоторых случаях компании были вынуждены отказываться от новых заказов из-за нехватки сотрудников.

Очень ограниченное предложение на рынке труда улучшило позиции работников в переговорах с работодателями, и многие компании повысили базовые зарплаты и пособия, чтобы привлечь или сохранить сотрудников, отмечается в обзоре. В частности, одна автотранспортная компания в Сент-Луисе предложила сотрудникам "рекордное в ее истории одномоментное повышение зарплат".

В целом темпы повышения зарплат варьировались от сдержанных до умеренных и различались в зависимости от секторов, однако два округа сообщили об ускорении темпов роста зарплат, говорится в Beige Book.

Потребительские расходы увеличились во всех округах США, особо быстрый рост в этом сегменте был отмечен в Далласе и Ричмонде, отмечается в обзоре.

Благоприятным фактором для потребителей является то, что темпы инфляции по-прежнему не являются слишком быстрыми.

Производители перекладывают повышение цен на свою продукцию на потребителей темпами от "слабых" до "умеренных", отмечается в обзоре.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 31 июля - 1 августа.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана до 9 июля и обработана Федеральным резервным банком Бостона.