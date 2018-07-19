ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 20 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 июля, составляет 63,2746 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,59%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 июля, составляет 73,4808 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,47%.