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Экономика

На Nasdaq состоялось первое IPO производителя марихуаны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Канадская компания Tilray, выращивающая марихуану, провела в среду первое в истории этой отрасли IPO на бирже Nasdaq, пишет MarketWatch.

Компания привлекла $153 млн, разместив 9 млн акций по цене $17 за бумагу, что выше первоначальной оценки в $14-16. Порядка 6,5 млн бумаг приобрели инвесторы из США, остальные 2,5 млн - из Канады и других стран. Главным акционером Tilray останется фонд Privateer Holdings, базирующийся в Сиэтле.

Торги акциями на Nasdaq начнутся в четверг, бумаги получили тикер TLRY.

Tilray, основанная в 2013 году, занимается выращиванием, переработкой и распространением конопли и продуктов на ее основе. Компания получила федеральную лицензию на осуществление деятельности в США. В 2016 году она стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС. В настоящее время фирма экспортирует свою продукцию в Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Чили, ЮАР и ряд стран в ЕС, включая Германию и Хорватию.

В первом квартале 2018 года чистый убыток Tilray составил $5,2 млн при выручке в $7,8 млн. В январе-марте фирма собрала урожай в объеме 1,69 тонны конопли и продала 1,3 тонны продукции по цене $5,94 за грамм.

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Теги: Nasdaq. марихуана, Tilray
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