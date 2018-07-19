Минфин не увидел препятствий для выхода РФ на внешний рынок долга в 2018 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минфин не видит непреодолимых препятствий для еще одного выхода РФ на внешний рынок долга в 2018 году, ориентируется на привлечение до $2,2 млрд, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

Минфин в марте провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на $2,5 млрд. Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн зачислены в федеральный бюджет.

Согласно бюджету, в 2018 году Россия может разместить еврооблигации еще на $3 млрд, при этом $800 млн из них должны быть направлены на выкуп обращающихся бумаг.

"Сегодня нет оснований говорить о том, что есть непреодолимые препятствия для выхода на внешний рынок. Единственное, я бы уточнил по цифре - есть формальный остаток $3 млрд. Но лучше ориентироваться на цифру в $2,2 млрд как на лимит "денежного" привлечения. Оставшаяся часть в $800 млн - это то, что может быть размещено только в рамках обмена. Пока нет уверенности в том, что мы на этот остаток будем делать обмен в текущем году", - сказал Вышковский.

Он также отметил, что Минфин сохраняет интерес к размещению еврооблигаций номинированных не только в долларах, но и в евро, хотя процесс размещения долговых бумаг в этой валюте и отличается от долларовых сделок.

"Хотя рынок в евро не такой глубокий, как долларовый. Даже с организационной точки зрения процесс размещения бумаг в евро выглядит несколько иначе. Для этой категории инвесторов, например, более целесообразно участие европейских банков в качестве агентов по размещению. Если на долларовом рынке мы уже однозначно убедились, что не нуждаемся в услугах американских банков (потому что это большой, глубокий рынок, американские инвесторы хорошо знают и воспринимают Россию как эмитента), то с европейскими инвесторами придется больше работать. И для нас как эмитента это больший вызов", - отметил Вышковский.

Сейчас в обращении находится всего один выпуск евробондов РФ, номинированный в евро. Минфин разместил евробонды на 750 млн евро в сентябре 2013 года, доходность выпуска составила 3,625%. Срок погашения бумаг - сентябрь 2020 года.

С 2016 года Минфин проводит сделки по размещению и обмену евробондов только при помощи российских банков. Организатором мартовской сделки выступил "ВТБ Капитал".