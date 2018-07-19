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Экономика

"Газпром" будет вычислять воровство газа при помощи big data

Наиболее остро эта проблема стоит в республиках Северного Кавказа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" разработал и внедряет во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных организациях аналитический и управленческий алгоритм, позволяющий оперативно выявлять небаланс газа. Часто этим словом газовики обозначают воровство топлива.

Наиболее остро эта проблема стоит в республиках Северо-Кавказского федерального округа, где потери газа оцениваются в 3,5 млрд куб. м в год, или 16 млрд рублей в денежном выражении. Важность проблемы подчеркнул совет директоров ПАО "Газпром" решением от 20 февраля текущего года "Об организации системы учета расхода природного газа в Группе "Газпром", а также мерах по снижению потерь газа". А 17 апреля 2018 года в ООО "Газпром межрегионгаз" (МРГ) было утверждено "Положение об оперативном учете природного газа". Оно уже направлено для исполнения во все региональные газовые компании (РГК).

Главный диспетчер МРГ Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в журнале "Газовая промышленность" подробно рассказали о новом порядке организации работы.

В качестве одного из путей сокращения небаланса они предлагают систематизировать, унифицировать и усовершенствовать процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. "Синергия маркетинговых и технических подразделений организаций группы "Газпром межрегионгаз" в оперативном учете газа является одним из базовых принципов для сокращения потерь газа", - отмечают диспетчеры МРГ.

Модель

Оперативный учет газа ведется по балансовым зонам. Балансовая зона формируется исходя из наличия гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.

Все потребители разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые (предоставляют данные о потреблении ежедневно или в реальном времени), неотслеживаемые (сдают информацию ежемесячно или ежедекадно), а также население. Отдельными статьями в уравнении баланса определены расходы газа на собственные технологические и технологические потери.

По каждой балансовой зоне, требуют диспетчеры МРГ, надо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления потребителями категории "кроме населения". При необходимости "регионгазы" должны нарастить число ежесуточно отслеживаемых потребителей до этого уровня. Для этого может потребоваться корректировка договоров поставки газа в части ежесуточной передачи показаний.

Оперативные значения объемов потребления газа неотслеживаемыми потребителями газа и населению, по сути, представляют собой прогнозные величины, констатируют авторы публикации.

При подготовке этих оценок используются коммерческие данные по реализации газа (предъявленные к оплате объемы) за прошлые периоды при схожих условиях функционирования системы; статистически накопленные зависимости объемов потребления от температуры воздуха по месяцам. Также учитывается доля коммерческого объема этих потребителей в общем объеме реализации, пропорции договорных объемов; граничные значения объемов потребления газа (объемы потребления газа по установленной мощности).

Еще одним способом верификации прогноза являются данные контрольной ("эталонной") группы потребителей со схожей совокупностью параметров потребления, оперативные данные по которым поступают со счетчиков.

Исключается принцип "факт равен плану" (если отклонения "план - факт" превышают 10%), потому что такой подсчет фактически скрывает в себе величину оперативного небаланса газа.

Как это работает

По каждой балансовой зоне и каждому потребителю данные ежесуточно сверяются с информацией за прошедшие периоды со сходными условиями. При выявлении существенных отклонений персонал диспетчерской службы РГК инициирует необходимые действия: например, проверку работы счетчиков газа на ГРС и у потребителей. Причины могут быть как в некорректных расчетах, так и в несанкционированном отборе газа, вмешательстве в приборы учета и неудовлетворительном техническом состоянии объектов систем газоснабжения и потребления.

Для повышения точности собственных расчетов может потребоваться ревизия абонентских баз данных РГК; синхронизация абонентских баз РГК со сведениями ГРО; проверка фактически установленного газоиспользующего оборудования и параметров потребления газа. Также необходима актуализация технологических схем сетей газораспределения, в том числе выверка схем на местности; сверка технологических схем сетей газораспределения с базами данных РГК по потребителям газа.

В части непосредственного сокращения небаланса газа предписывается ежесуточная локализация (определение участков балансовых зон) небаланса газа; обход покупателей с проверкой точек подключения и приборов учета, газоиспользующего оборудования, параметров отапливаемых помещений, состава абонентов; отключение покупателей, отбирающих газ несанкционированно.

Также рекомендованы метрологическая проверка средств измерений; мониторинг технического состояния сетей газораспределения; выявление и устранение утечек газа в сетях; оптимизация режимов работы сетей газораспределения - приведение величин давления газа в соответствие нормативным требованиям.

В процессе осуществления контрольно-аналитических функций диспетчеры РГК могут предлагать установку новых узлов учета газа в целях локализации участков балансовых зон с отрицательным небалансом газа.

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Теги: Газпром
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