Burberry за год уничтожила непроданную продукцию на 32 млн евро

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Британский бренд одежды и аксессуаров класса люкс Burberry за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро), сообщает "Би-би-си".

Речь идет о товарах марки, которые так и не были проданы. Таким образом Burberry - и многие другие компании - защищают свой бренд, что бы нераспорданные вещи не были украдены или перепроданы по более низким ценам.

В прошлом финансовом году эта цифра была на 6% ниже.

Подлежащие уничтожению сумки и одежду сожгли. Как заверяет Burberry, полученную в процессе энергию использовали на производстве, так что процесс можно считать экологичным.

Ранее компания отмечала, что после подписания контракта с американской фирмой Coty, у Burberry выросли объемы подлежащего уничтожению парфюмерии - до 10 млн фунтов, так как именно Coty будет производить для них новые партии.