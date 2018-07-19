Экс-трейдер Barclays заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за махинации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Лондонский суд в четверг огласил приговор двум наиболее заметным фигурантам дела о махинациях с межбанковскими процентными ставками EURIBOR - экс-трейдерам Barclays Plc и Deutsche Bank AG, положив тем самым конец семилетнему разбирательству.

Бывший сотрудник Barclays Филипп Морюссеф приговорен к восьми годам тюремного заключения заочно: 50-летний преступник скрывается от правосудия на родине, во Франции, сообщает агентство Bloomberg.

Соучастник его финансовых преступлений, 46-летний Кристиан Биттар, ранее работавший в Deutsche Bank, признал вину еще в апреле, до начала судебного разбирательства, поэтому его приговор мягче - 5 лет и 4 месяца вместо изначально затребованных обвинением девяти лет.

В период с января 2005 года до конца 2009 года трейдеры в сговоре манипулировали ставками EURIBOR. Они привлекли к этому процессу сотрудников из других банков. Стратегия Морюссефа заключалась в заключении трехмесячных своп-сделок, привязанных к EURIBOR. Расследование было начато финансовыми регуляторами Великобритании, США, Евросоюза, Канады и Японии еще в 2010 году.

Биттар также согласился оплатить штрафы и судебные издержки в размере 3,3 млн фунтов стерлингов ($4,3 млн).

Всего Управление расследования крупных финансовых преступлений (SFO) Великобритании предъявило обвинения по делу EURIBOR 19 физическим лицам, семь из них уже осуждены.

Между тем SFO объявило в четверг, что потребует повторного судебного разбирательства для еще трех участников сговора, ранее работавших в Barclays. После 11 недель слушаний жюри присяжных не пришло к единому мнению о вердикте Карло Паломбо, Сисс Бохерт и Колина Бермингема.

При этом 53-летний Ахим Кремер, которой продолжает работать в Deutsche Bank, был признан невиновным.

Банки, включая Deutsche Bank и Barclays, заплатили штраф более чем на $9 млрд в связи с этим разбирательством.

Ставки EURIBOR лежат в основе финансовых контрактов и потребительских кредитов стоимостью около $180 трлн.