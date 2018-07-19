Суд узаконил исключение из числа аудиторов пропагандиста схем ухода от налогообложения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск Евгения Сивкова о признании недействительным решения дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество", на основании которого он был исключен из ее состава, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Обжалуемое решение комиссия приняла 2 марта 2018 года. Она констатировала, что на протяжении нескольких лет Сивков нарушал закон об аудиторской деятельности, корпоративные правила и кодекс профессиональной этики. Комиссия рекомендовала исключить Сивкова из организации, и 23 марта 2018 года правление СРО "Ассоциация "Содружество" приняло соответствующее решение.

Сивков известен выпуском литературы и проведением семинаров, посвященных налоговой оптимизации. Слушателям последних, например, обещали, что после них средний показатель снижения налогов составляет 30%.

Дисциплинарная комиссия и правление СРО "Ассоциация "Содружество" сочли, что Сивков совершал противозаконные действия, направленные на пропаганду ухода от налогообложения. Он рекомендовал применение таких схем оптимизации налогообложения, которые влекут привлечение к ответственности, что является недопустимым для действующего аудитора.

Ранее саморегулируемая организация дисквалифицировала Сивкова на два года за предоставление заведомо ложной информации в налоговые органы. Суды в свою очередь приняли решения о запрете на распространение его брошюр и других материалов об уходе от налогообложения и о ликвидации созданной им "Партии налогоплательщиков России".

Отклонение иска Сивкова означает, что судебные органы подтвердили лишение его статуса аудитора, поскольку таковой имеет физическое лицо, получившее соответствующий квалификационный аттестат и являющееся членом одной из СРО аудиторов. Из реестра аудиторов и аудиторских организаций Сивков уже исключен.