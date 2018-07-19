Более 5 млн американцев собрались отказаться от платного телевидения в 2018 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Около 5,4 млн жителей США в этом году планируют отказаться от подписки на платное телевидение, операторы недополучат из-за этого $5,5 млрд выручки, говорится в исследовании консалтинговой фирмы cg42.

В прошлом году с традиционным ТВ попрощались 4,8 млн американцев, за год до этого - еще 3,8 млн человек.

"Поиск альтернативных путей получения контента становится все проще, людям все больше не нравятся отношения с традиционными провайдерами, и они уходят", - заявил ведущий автор отчета и управляющий партнер cg42 Стивен Бек в интервью MarketWatch.

Как показал проведенный компанией опрос, 30% респондентов отказались от услуг платного телевидения в последние два года, еще 18% никогда не были подписчиками таких сервисов. Из последних большинство пользовались стриминговыми сервисами - такими, как Netflix, Amazon Prime и Hulu Plus.

Главными причинами недовольства платным ТВ стали завышенные цены, предоставление более выгодных условий новым подписчикам, а также всевозможные дополнительные сборы и статьи расходов.

Те, кто решил перестать платить телекомпаниям, экономят в среднем $85 в месяц, при этом 79% принявших такое решение довольны своим выбором. Лишь 5% респондентов сожалели о своем решении и выразили намерение вернуться к платному ТВ.