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Курс евро на Мосбирже вырос до 74 рублей впервые с 9 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евро уверенно растет на Московской бирже в четверг вечером, курс достиг 74 руб./EUR1 впервые с 9 июля.

Евро в 19:50 МСК торговался на отметке 73,95 руб./$1 - плюс 61,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. При этом курс доллара составил 63,74 руб./$1, поднявшись на 77,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на фоне продолжающихся распродаж рублевых активов. Участники торгов оценивают изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно роли России в президентской избирательной кампании 2016 года и вероятность введения против РФ новых санкций. Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.

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Теги: Мосбиржа, рубль, евро
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