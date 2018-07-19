Evraz попросил США вывести из-под пошлин трубы из Канады и слябы из Мексики

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Evraz обратился в Минторг США с просьбой вывести из-под действия заградительных мер на сталь слябы, которые идут из Мексики для предприятия сталелитейной компании в Портленде (штат Орегон), а также стальную трубную продукцию с канадского актива Evraz.

Как следует из материалов, направленных компанией в Минторг США, Evraz NA законтрактовал две морские грузоперевозки стальных слябов с предприятия ArcelorMittal Lazaro Cardenas в Мексике еще до 1 июня, когда на Мексику стала распространяться заградительная пошлина на сталь в 25%. Evraz был вынужден приобрести слябы для завода в Портленде в Мексике для того, чтобы избежать перебоев в производстве на Evraz Oregon.

"Первого июня одно (из двух - ИФ) судно уже было в пути. Мы запрашиваем данное исключение и просим о доступности этого продукта для завода Evraz в Портленде, на котором занято более 300 сотрудников", - сообщает компания. Сталепроизводители в США не смогут поставить слябы в необходимые для Evraz сроки, что ставит под угрозу бесперебойную операционную деятельность завода в Портленде, утверждает компания.

Кроме того, Evraz направил в Минторг обращение с просьбой вывести из-под действия заградительной меры стальную трубную продукцию, которую компания поставляет со своей производственной площадки в Канаде.

Заказ на поставку трубной продукции был размещен в мае, задолго до распространения заградительной меры на Канаду, следует из материалов. К моменту введения пошлины в 25%, предприятие Evraz в Канаде уже приступило к выполнению заказа. При этом, как отмечает компания, ее канадская продукция соответствует всем требуемым характеристикам и спецификациям, а для выполнения полученного заказа другим производителем труб потребуется дополнительное время для получения или подтверждения необходимой сертификации, что, в свою очередь, может существенно отложить сроки реализации проекта заказчиком.

Пошлины США на импорт стали

Как сообщалось, 23 марта вступили в силу подписанные в начале марта президентом США Дональдом Трампом документы о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% - на импорт алюминия. Исключения изначально были сделаны для Мексики и Канады, однако на эти страны пошлина стала распространяться с 1 июня текущего года.

В начале июля вице-президент по финансам Evraz Николай Иванов заявлял "Интерфаксу", что для компании стало "достаточно неожиданным", что Канада перестала быть исключением. "Это отразится на нашем бизнесе, но пока еще не могу сказать конкретику. У нас сталь идет и из США в Канаду, где у нас производство трубы большого диаметра, и из Канады в США, - заявлял Иванов. - Как это повлияет на наш бизнес - мы сейчас оцениваем, и, возможно, цена опять отыграет для нас "в плюс".

Evraz North America объединяет 6 производственных площадок, расположенных в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (Колорадо, США), а также в Реджине, Калгари, Камроузе и Ред Дире (Канада). Штаб-квартира компании находится в Чикаго, ежегодно дивизион производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката для основных отраслей, в том числе инфраструктуры, обороны, энергетики и железных дорог.