Рынок акций РФ открылся в миноре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,23% и составил 2264,12 пункта.

Индекс РТС к 10:01 опустился на 0,27% - до 1121,43 пункта.

Большинство европейских рынков акций завершили четверг в минусе на фоне новой волны опасений, связанных с торговой политикой. Американские фондовые индексы снизились на 0,4-0,5%.

В пятницу фондовые индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику, японский рынок падает в связи с укреплением иены.

Котировки фьючерсов на индексы США изменяются без единой динамики.