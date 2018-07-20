Остатки на корсчетах банков в ЦБ 20 июля снизились

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2429,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2094,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 19 июля составлял 2567,8 млрд рублей по России и 2216,1 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 20 июля составили 2543,9 млрд рублей по России против 2560,1 млрд рублей днем ранее.