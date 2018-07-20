ЦБ РФ в июне закупил 0,5 млн унций золота

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России в июне 2018 года закупил 0,5 млн тройских унций (около 16 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 62,5 млн унций (1,944 тыс. тонн), сообщили в банке. По состоянию на 1 июня этот показатель составлял 62 млн унций (1,928 тыс. тонн). За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 0,8%.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 2,9%, до $78,167 млрд. Это 17,1% совокупного объема резервов РФ.

Всего за I полугодие 2018 года ЦБ РФ закупил 3,4 млн унций (106 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 5,8%. Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 2%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2017 годы он закупил 25,8 млн унций (802 тонны), в том числе в 2017 году - 7,2 млн унций (224 тонны) золота.