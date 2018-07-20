"Делимобиль" до конца 2018 года выйдет в несколько стран СНГ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Владелец сервиса "Делимобиль" - Mikro Kapital Group - намерен до конца 2018 года вывести свои каршеринговые сервисы в несколько стран СНГ.

"Делимобиль" планирует расширение на рынки нескольких стран ближнего зарубежья до конца 2018 года. Объем рынков крупнейших городов СНГ, которые рассматривает компания, составляет до 2 тысяч автомобилей каждый. При этом инвестиции в открытие одного города могут составить порядка $10 млн", - сообщил "Интерфаксу" ведущий консультант Mikro Kapital Group по международному развитию каршеринга Роман Филиппов.

По его словам, каждый новый город позволит нарастить пользовательскую базу "Делимобиля" как минимум на 10% от текущего показателя.

В Mikro Kapital Group не исключают запуска в странах СНГ и сервиса аренды электросамокатов.

Mikro Kapital Group владеет каршеринговыми сервисами "Делимобиль" (у группы 69% проекта, оставшаяся доля принадлежит основателям и команде) и Anytime (100%).

По словам источника, знакомого с планами Mikro Kapital Group, в 2018 году группа рассчитывает запустить каршеринг минимум в двух странах СНГ, включая Казахстан. "В каждой из стран ближнего зарубежья группа планирует до конца года охватить по два города", - сказал источник, уточнив, что количество городов и сроки могут корректироваться.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, в настоящее время сервис работает в 9 городах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Грозный, Новосибирск и Краснодар). Парк сервиса составляет более 6 тыс. автомобилей (с учетом новых контрактов на приобретение машин), количество пользователей превышает 1 млн.

Под брендом "Делимобиль" также развивается сервис поминутной аренды электросамокатов.

Anytime оказывает услуги в сфере поминутной аренды автомобилей с 2012 года. Сервис работает в Москве и Московской области. Парк насчитывает 1,2 тыс. автомобилей, точное количество пользователей не раскрывается. Mikro Kapital Group приобрел компанию в мае 2018 года.

До конца года Mikro Kapital Group также планирует организовать каршеринг еще в нескольких городах РФ.