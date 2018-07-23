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ЦБ РФ повысил нормативы обязательных резервов по валютным депозитам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 августа на 1% повышает нормативы обязательных резервов по валютным депозитам физлиц - до 7,0%, юрлиц-нерезидентов и по иным обязательствам - до 8,0%, говорится в сообщении регулятора.

Это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, отметили в ЦБ. Новые нормативы, установленные указанием N 4871-У, будут рассчитываться за август 2018 года.

Ставки отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по рублевым депозитам оставлены без изменений. Так, по обязательствам перед физлицами и иным обязательствам они составляют 5,0% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1,0% для банков с базовой лицензией; перед юрлицами-нерезидентами - 5,0% для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов также сохранены на текущем уровне: для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией - 0,8, для небанковских кредитных организаций - 1,0.

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Теги: ЦБ РФ
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