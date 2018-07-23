Экономика

Глава JPMorgan Chase снова стал самым высокооплачиваемым банкиром США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава крупнейшего по объем у активов банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон в прошлом году в совокупности заработал $28,3 млн и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит.

По данным S&P Global Market Intelligence, по сравнению с прошлым годом его вознаграждение выросло на 3,9%.

CEO Bank of America Брайан Мойнихэн заработал в минувшем году $21,3 млн, включая зарплату и бонусы, глава Citrigroup Майкл Корбат - $17,8 млн.

На четвертом месте среди самых высокооплачиваемых банкиров оказался руководитель Wells Fargo Тимоти Слоан, заработавший $17,5 млн. Такая ситуация оказалась неприятной неожиданностью для аналитиков, отметивших ряд крупных скандалов, когда банк обвиняли в навязывании клиентом ненужных услуг и создании счетов без их ведома.

Также интересно, что остальные шесть директоров в десятке являются представителями региональных банков. Гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заработали менее $10 млн и не попали в число лидеров.

Эксперты отмечают, что прошлый год стал успешным для американских банков благодаря росту экономики США, снижению безработицы, смягчению регулирования со стороны надзорных органов и повышению процентных ставок. Вместе с тем многие банки отчитались о чистом убытке из-за списаний, связанных с налоговой реформой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, JPMorgan Chase, Джейми Даймон
Экономика
ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
 Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
 ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
 Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииВ РоссииСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровМоскваМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыВ миреWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии БутинойВ РоссииРоссия приступила к созданию ракеты "Союз-5"СпортМесут Озил ушел из сборной Германии после встречи с Эрдоганом

Правозащитник Лев Пономарев задержан в Москве

СКР проведет проверку после частичного обрушения аттракциона в Екатеринбурге

Двое китайцев погибли в перевернутом течением КАМАЗе в Бурятии

Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot

Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy RiotСуд счел информацию из статьи "Собеседника" о тяжелых условиях труда заключенных не соответствующей действительности Подробнее

Петербуржцам посоветовали запрашивать британскую визу за полтора месяца

ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе

ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформеНа референдум предлагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" Подробнее

Коломойский и Боголюбов возразили против юрисдикции суда Лондона в споре с ПриватБанком

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России

Она также попросила о госзащите для себя и своей семьи Подробнее

Боевики ворвались в администрацию губернатора Эрбиля в иракском Курдистане

Не менее 79 человек пострадали при очередном землетрясении в Иране

Большинство немцев не согласились с Трампом и поддержали строительство Nord Stream 2

В Анкаре приветствовали решение футболиста Озила покинуть сборную Германии

Четыре человека утонули в Петербурге за выходные

ЦБ РФ повысил нормативы обязательных резервов по валютным депозитам

Росприроднадзор обжалует отказ взыскать с "Домодедово" 834 млн руб. за загрязнение ручья

Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииСКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержанию Подробнее

Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Шесть стран Европы направили в Швецию 240 пожарных для борьбы с лесными пожарами

Главу комитета Госдумы по культуре назначат до конца недели

Более половины россиян выступили за активизацию связей с США

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры

Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыРанее экс-глава строительной компании СУ-155 представил недостаточно действительных подписей муниципальных депутатов Подробнее

Грузинский патриарх не смог совершить воскресную службу

Три человека погибли при взрыве газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

Число пострадавших при теракте в Кабуле превысило сто человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru