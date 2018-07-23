Экономика

АСВ собралось взыскать с бывшего руководства "Российского кредита" 12 млрд рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с контролировавших банк "Российский кредит" лиц 12 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.

Убытки планируется взыскать с бывших топ-менеджеров банка: Петра Ушанова, Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева и Виктора Ускова, а также с основного собственника кредитной организации Анатолия Мотылева.

"Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка", - отмечает АСВ.

Банк "Российский кредит" в октябре 2013 года был признан Арбитражным судом Москвы банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Агентство в результате проверки обстоятельств банкротства банка установило, что контролировавшие "Российский кредит" лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим компаниям, о расторжении ипотечных договоров, обеспечивающих часть выданных этим организациям кредитов, об отчуждении ликвидных ценных бумаг. АСВ подчеркивает, что эти обстоятельства являются основаниями для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности.

Лицензия у "Российского кредита" была отозвана Банком России в конце июля 2015 года. "Дыра" в капитале банка превышает 126 млрд рублей.

Банк "Российский кредит" по итогам первого полугодия 2015 года занимал 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: АСВ, Российский кредит
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