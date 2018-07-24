Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Работа крупного интернет-магазина электроники "Плеер.ру" (Pleer.ru) парализована в Москве второй день в связи с претензиями и обысками Федеральной налоговой службы (ФНС).

Корреспондент "Интерфакса" передает, что московский офис магазина на улице Мастеркова утром во вторник не открылся.

Менеджер заведения, отказавшийся назвать свою фамилию, сообщил, что магазин для посетителей пока работать не будет, но через сайт заказы принимаются и товары по возможности будут доставляться курьерами. "Сейчас проходит работа по ремонту оборудования", - сказал представитель магазина, отказавшись от подробных разъяснений.

На входе он повесил объявление аналогичного содержания. По свидетельству корреспондента, клиенты приходят к дверям офиса, читают это объявление и уходят раздосадованные.

На сайте магазина также имеется подобное предупреждение: "Уважаемые клиенты! В связи с техническими работами по настройке оборудования, магазин сегодня не работает. Пожалуйста, оформляйте заказ на доставку через сайт. Приносим извинения за предоставленные неудобства".

В этом офисе работает пункт выдачи заказов с возможностью подробно изучить и сравнить товары, как говорится на сайте магазина, "если вы собираетесь потратить серьезные деньги (от 4000 р.) на технику и при этом ни разу ее не видели воочию, настойчиво приглашаем Вас в шикарный торговый зал в 1 минуте от м. Автозаводская".

Накануне на сайте ФНС появилась информация о том, что "в рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники". В результате обысков в офисе компании были обнаружены документы, "подтверждающие факты налоговых нарушений".

"Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались", - говорилось в сообщении ФНС.

В пресс-релизе не название магазина не указывалось, однако информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о ритейлере "Плеер.ру".