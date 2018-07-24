Экономика

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении "Цимлянских вин"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область, крупный производитель игристых вин) по иску ООО "Ростовский комбинат шампанских вин", говорится в материалах суда.

Суд утвердил временным управляющим Аркадия Иризова (Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие", Ростов-на-Дону). Рассмотрение его отчета о результатах процедуры наблюдения суд назначил на 15 января 2019 года.

Требования "Ростовского комбината шампанских вин" в размере 1,469 млн рублей суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов.

Как сообщалось ранее, "Цимлянские вина" смогли уже дважды избежать банкротства. Так, в ноябре 2017 года ООО "Мариинский спиртзавод" (Ростовская область) добивалось признания ОАО несостоятельным (банкротом) в связи с задолженность в размере 730 тыс. рублей. Впоследствии спиртзавод отказался от искового заявления.

В декабре 2017 года в Арбитражный суд Ростовской области с иском о признании "Цимлянских вин" банкротом обратилось ООО "Р-ВИЛНИ" (Мытищи, Московская область). Исковое заявление было обусловлено задолженностью в размере 10,9 млн рублей. Впоследствии заявитель был изменен на АО "Региональная корпорация развития" ("РКР") в связи с заключением в январе 2018 года договора уступки прав. В мае текущего года суд отказал РКР во введении на заводе процедуры наблюдения.

ОАО "Цимлянские вина" выпускает более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и "тихие" вина.

"Ростовский комбинат шампанских вин" выпускает свыше 10 наименований продукции, в том числе шампанское, игристые вина и винные напитки.

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Теги: Цимлянские вина
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