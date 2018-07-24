Госдума приняла в I чтении запрет возвращать поставщикам непроданные продукты

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который запрещает ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. Инициатива была внесена в Думу группой парламентариев во главе с Ириной Яровой в январе.

Действующий закон о торговле запрещает сетям навязывать поставщикам условия возврата товаров, не проданных по истечении определенного срока (за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством). Авторы законопроекта предлагают исключить это требование и вместо него прописать в законе запрет "заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока".

Авторы документа также отмечают, что в последние годы усилилась тенденция к росту возвратов отечественным производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Например, в случае с отдельными хлебопекарными предприятиями в регионах возврат достигает 50% от объема поставки, по мясной продукции - 30%.

Эта практика причиняет "существенный ущерб" производителям. В частности, "по самым осторожным подсчетам", ежегодные потери хлебопекарных предприятий оцениваются в миллиарды рублей, говорится в пояснительной записке.