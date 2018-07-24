Экономика

Рынок акций РФ вырос 2-й день подряд на позитивной динамике мировых рынков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вырос во вторник второй день подряд благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 18:50 по Москвеиндекс МосБиржи составил 2278,3 пункта (+0,75%), индекс РТС - 1143,81 пункта (+1,23%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 4,3%.

В частности, выросли в цене акции "Норникеля" (+4,3%), "Полюса" (+3,6%), Сбербанка (+3,4% и +2,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Мобильных Телесистем" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "РусАла" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Вместе с тем снизились бумаги "Распадской" (-3,7%), "Магнита" (-2,5%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,04%). Депозитарные расписки En+ упали в цене на 1,3%, скорректировавшись вниз после заметного роста накануне на новостях о возможном послаблении санкций со стороны США.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций 24 июля связан прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Так, европейские фондовые площадки повышаются на 0,5-1,3%, американский фондовый рынок прибавляет в начале торгов вторника 0,4-0,9% благодаря публикации позитивных корпоративных отчетов. Во вторник свои квартальные финпоказатели обнародовали несколько десятков крупнейших компаний США, и эта неделя станет самой насыщенной в плане отчетности. Цена бумаг Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подскочила на 4,6% после того, как фирма отчиталась о росте выручки во втором квартале 2018 года на четверть.

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона заметно выросли во вторник, в лидерах роста оказался материковый Китай, поскольку усилия китайских властей по стимулированию экономики подстегнули ралли на рынке акций и ослабили юань до минимума за 13 месяцев. В понедельник Госсовет КНР объявил о ряде мер, направленных на усиление роста экономики. В том числе планируется выпуск специальных бондов и увеличение вложений в инфраструктурные проекты. Кроме того, Пекин пообещал обеспечить достаточную ликвидность за счет маневрирования между смягчением и ужесточением денежно-кредитной политики и повысить "проактивность налогово-бюджетной политики". Также ЦБ Китая в понедельник произвел рекордные вливания ликвидности в финсектор - 502 млрд юаней ($74 млрд) - за счет среднесрочных специальных кредитов (MTLF) для крупнейших финансовых учреждений.

Стоимость нефти эталонных марок активно увеличивается во вторник, инвесторы ожидают данных о запасах углеводородов в США и следят за ситуацией вокруг Ирана. Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве вырос на 1,12% - до $73,88 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,52% - до $68,92 за баррель.

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Теги: МосБиржа, РТС

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