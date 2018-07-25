Экономика

Гордеев заявил, что РФ выполнила импортозамещение по основным видам продовольствия

Теперь, по его мнению, надо развивать экспорт

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия выполнила задачу импортозамещения по основным видам продовольствия, теперь надо наращивать экспорт агропродукции, считает вице-премьер Алексей Гордеев.

"Мы насытили прилавок своими достаточно разнообразными продуктами питания, задача импортозамещения практически выполнена, имея в виду основные виды продовольствия", - заявил Гордеев во время встречи с членами Совета Федерации в среду.

По его словам, теперь важен переход к экспорту, к развитию новых направлений, в частности агроэкологии, производству органической продукции.

"Думаю, Россия как страна с громадными природными ресурсами, включая земельные ресурсы, может позиционироваться в мире как производитель именно такого продовольствия, биопродуктов", - сказал Гордеев.

Как считает вице-премьер, нужно обеспечить совершенно другой, качественный подход к развитию отрасли, имея в виду не только продовольствие, но еще и цепочку продвижения продукции к потребителю, если говорить в целом об агропромышленном бизнесе. "Время требует других подходов", - подчеркнул он.

Гордеев напомнил, что поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт до $45 млрд. В настоящее время разрабатывается нацпроект по развитию экспорта, обсуждается объем его финансирования. Запрашивается 700 млрд рублей на шесть лет. "Но, думаю, получим 300 млрд рублей. Эти средства планируется направить на поддержку инвестиционных проектов, которые имеют перспективу на развитие экспорта", - сказал вице-премьер.

По его мнению, в России необходимо перенастроить сельскохозяйственную политику.

"Предстоит перенастройка сельскохозяйственной политики. Это будет выражаться в том, что надо к октябрю-ноябрю нам, я имею в виду прежде всего министерство сельского хозяйства, представить в правительство новый вариант государственной программы развития сельского хозяйства, в которую "погрузится" национальный проект по развитию экспорта и все те целевые показатели, которые сегодня выработаны или будут выработаны, они сегодня понятны", - заявил вице-премьер.

В настоящее время в РФ действует государственная программа развития сельского хозяйства, рассчитанная на 2013-2020 годы.

Как заявил Гордеев, есть также "отдельный большой проект "Экология", который предусматривает 10 направлений развития".

"Предстоит создать по сути новую отрасль, перейти к экономике замкнутого цикла и достичь показателей (по переработке отходов - ИФ), которые есть в европейских странах, - заявил вице-премьер. - Это показатель еще и цивилизованности той или иной страны, уровня развития. То есть когда 80% отходов перерабатывается, утилизируется и используется вторично, а захоранивается только 20% отходов".

Как заявлял ранее Гордеев, в настоящее время в РФ перерабатывается только 5% отходов.

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Теги: Алексей Гордеев
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