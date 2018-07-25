Автомобили мощностью свыше 150 л.с. обеспечили более половины поступлений транспортного налога

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Автомобили мощностью свыше 150 л.с., доля которых в общем количестве налогооблагаемого парка машин составляет всего 13%, обеспечивают 55% поступлений транспортного налога, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

Такой категории автомобилей сейчас зарегистрировано 5,1 млн, поступления транспортного налога от них составляют 56 млрд рублей, подчеркивает ведомство.

Оставшиеся 45% поступлений транспортного налога (или 46 млрд рублей) приходится на автомобили мощностью до 150 л.с., которые составляют 87% от общего парка.

Ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л.с. составляет 2,5 рубля за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. - 3,5 рубля, от 150 до 200 л.с. - 5 рублей, от 200 до 250 л.с. - 7,5 рублей, от 250 л.с. и выше - 15 рублей.

Вместе с тем, субъекты РФ могут эти ставки повышать или понижать, но не более чем в десять раз. Кроме того, Минпромторг России ежегодно утверждает список автомобилей с повышенным коэффициентом ставок, который зависит от стоимости и года выпуска машины.

ФНС уточнила, что половину налогооблагаемого автопарка составляют автомобили до 100 л.с. (19 млн машин). За последние четыре года их количество сократилось на 2 млн автомобилей, доля - на 10%.

Доля машин мощностью от 100 до 150 л.с. за последние четыре года выросла с 30% до 40% и составила 14 млн автомобилей.