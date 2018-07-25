Экономика

Пакет законопроектов о создании "русских офшоров" принят во втором чтении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором, основном, чтении пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Семь законопроектов были внесены рядом депутатов 15 июня и приняты пакетом в первом чтении 18 июля. За это время ЦБ, правительство и комитет по финансовому рынку нижней палаты парламента успели высказать ряд замечаний к тексту документов. Подготовка поправок шла в ускоренном режиме. Заседание профильного комитета по экономической политике, на котором был утвержден текст документа в основном чтении со всеми поправками, прошло в закрытом режиме рано утром, перед пленарным заседанием.

Кроме российских компаний

Основные изменения коснулись проекта ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края". Правительство внесло изменения в статью 5 документа, которая регулирует процедуру рассмотрения заявки на участие компаний в качестве резидента САР. Устанавливается, что "иностранное юридическое лицо", намеревающееся стать участником САР, подает в управляющую компанию заявку на заключение договора. Далее приводится перечень сведений, которые указываются в заявке: полное фирменное наименование иностранного юридического лица, виды деятельности, срок договора.

В принятом в первом чтении законопроекте не конкретизировалось резидентство компаний, которые могут быть участниками САР. Таким образом, согласно принятым поправкам российские юридические лица не смогут быть резидентами специальных районов.

Ранее источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, сообщил "Интерфаксу", что решение ограничить круг участников САР только иностранными юрлицами было принято на совещании у президента Владимира Путина в первой половине июля. Аргументация сторонников этой позиции (среди них, в частности, экспертное управление Кремля и ЦБ) такова: основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Кроме того, новое, либеральное регулирование нужно апробировать на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в САР бизнеса из других регионов РФ, а также рисков с точки зрения валютного контроля, объяснил собеседник "Интерфакса".

В будущем российские юрлица могут получить доступ в САР "с учетом отдельных ограничений", отметил он.

Одобренные на заседании Думы в среду правительственные поправки также учитывают высказанные ранее возражения ЦБ. Законопроект дополняется нормой, по которой кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов. Из законопроекта ко второму чтению исчезла норма, которая регулировала особенность привлечения иностранных граждан для работы в САР (например, предлагалось не получать разрешение на привлечение иностранцев).

Редомициляция и инвестиции

Второй законопроект из пакета называется "О международных компаниях" и регулирует правовое положение будущих резидентов САР: их права и обязанности, порядок реорганизации и ликвидации. Ко второму чтению он был доработан правительством в части уточнения корпоративных норм. Так, предлагается внедрить в российское право новый корпоративный вид начала осуществления предпринимательской деятельности - редомициляция, то есть снятие с регистрации компании за рубежом без ее ликвидации и постановка на учет в РФ.

В одобренных во втором чтении поправках также прописан минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании. По сути, для холдингов, на редомициляцию которых рассчитывают авторы документа, его можно назвать символическим - 50 млн рублей за полгода. При этом уточняется, что компания, рассчитывающая работать в САP, должна быть зарегистрирована в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Третий законопроект ("О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ") регулирует особенности налогового режима работы международных компаний в рамках САP. "Предлагается те международные компании, которые предусмотрены базовым законопроектом, то есть новый вид компании для целей Налогового кодекса, отнести к российским организациям", - пояснил накануне на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина Илья Трунин.

Компания, которая будет зарегистрирована в порядке редомициляции, должна быть создана в период до 1 января 2018 года. Контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года. Контролирующим лицом международной компании признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой международной компании (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15%.

Налоговые ставки и валютное законодательство

Устанавливаются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: 0% - по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов. При этом на день принятия решения о выплате дивидендов компания должна не менее 365 календарных дней непрерывно владеть не менее чем 15% долей в капитале выплачивающей дивиденды организации. Также устанавливается ставка 5% - по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями (применяется по доходам, полученным до 1 января 2029 года).

Еще один принятый законопроект регулирует особенности применения валютного законодательства к резидентам САP. В части валютного законодательства, так же как и в части налогового, международные компании предлагается отнести к категории "нерезиденты". При этом из законопроекта ко второму чтению была убрана вызвавшая претензии ЦБ норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР. По мнению ЦБ, данная норма противоречила цели законопроекта - возврату российского капитала из-за рубежа.

В ходе поправок ко второму чтению срок принятия почти всех базовых законопроектов был скорректирован до "вступает в силу со дня официального опубликования".

Принятие пакета законопроектов в третьем, окончательном, чтении запланировано на 26 июля.

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Теги: Госдума, САР
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