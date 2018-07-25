Главный экономист МВФ Обстфельд уйдет в отставку в конце года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд уйдет в отставку в конце декабря 2018 года, объявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Поиски его преемника Обстфельда (официально его должность называется экономический советник и директор Исследовательского департамента МВФ) начнутся в ближайшее время, отмечается в пресс-релизе организации. Лагард высоко оценила работу главного экономиста.

Обстфельд занимает этот пост уже три года, ряди должности он взял отпуск из Калифорнийского университета в Беркли, где он является профессором экономики.