Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Интернет-магазины Quelle и Otto (входят в немецкую Otto Group) перестали принимать заказы в России.

"Уведомляем вас о том, что интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО "Директ каталог сервис" прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года", - говорится на сайте ритейлера. Все заказы, поступившие до этой даты, будут доставлены клиентам. Интернет-магазин otto.ru перестал принимать заказы 17 июля.

О том, что эти магазины прекращают работать в России, писал в апреле "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера. Закрываются маркетплейсы и в других странах - Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень.

"Директ каталог сервис" (российское юрлицо Otto Group, также владеет интернет-магазинами witt.ru и bonprix.ru) продолжит работать.

В 2015 году выручка компании, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", сократилась на 9%, до 13,3 млрд рублей. Более поздних показателей нет.

Выручка Otto Group от направления e-commerce в 2017-2018 финансовом году (завершился в конце февраля) составила 7,76 млрд евро (рост на 10,9%).