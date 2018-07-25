США сняли санкции с эстонского банка Coop Pank

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США приняло решение исключить эстонский банк Coop Pank (ранее - Krediidipank) из списка предприятий, в отношении которых действуют санкции, сообщается на сайте ведомства.

Минфин США в сентябре 2016 года распространил на AS Eesti Krediidipank действие санкций, установленных в отношении российских предприятий, поскольку в то время более 59% акций банка Krediidipank находились в собственности БМ-банка, входящего в группу ВТБ .

В январе 2017 года крупнейшая группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop купила у БМ-банка акции Krediidipank. В сентябре 2017 года банк был переименован в Coop Pank. Как сообщалось, БМ-банк продал 59,7% акций Krediidipank за 800 млн рублей.

Торговая сеть группы розничной торговли Coop Eesti охватывает более 350 магазинов в Эстонии.