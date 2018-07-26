Shell запустила трехлетнюю программу выкупа акций на $25 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Royal Dutch Shell plc запустила программу выкупа акций на 2018-2020 годы общим объемом $25 млрд, говорится в сообщении компании.

Первый этап программы buyback продлится до 25 октября, в его рамках будут выкуплены акции на $2 млрд. Впоследствии они будут погашены, так как одной из целей первого этапа buyback Shell называет сокращение количества акций, выпущенных англо-голландской нефтегазовой компанией для присоединения BG Group.

Всего у Shell есть разрешение от акционеров на выкуп 834 млн ценных бумаг. Оно выдано в 2018 г. и действует до 22 августа 2019 г., на следующем собрании компания рассчитывает его продлить.