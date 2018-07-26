Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 30,2%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2018 года выросла на 30,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 17,08 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" - они ожидали, что выручка Mail.ru Group вырастет на 26,8% - до 16,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,66 млрд рублей. При этом аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,2%, до 4,6 млрд рублей.

Снижение показателя EBITDA связано с тем, что в первом полугодии компания активно инвестировала в ряд собственных продуктов, которые пока не вышли на самоокупаемость.

Рентабельность по EBITDA составила 21,4% против 32,2% годом ранее.

Чистая прибыль интернет-компании сократилась на 76,4% - до 633 млн рублей. Сокращение чистой прибыли связано с разовым неденежным списанием в размере 1,7 млрд рублей, указано в сообщении Mail.ru Group. "Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 13,1%", - говорится в отчете.

Выручка Mail.ru Group от онлайн-рекламы продемонстрировала рост на 37,4% - до 7,3 млрд рублей. Увеличение показателя обусловлено перераспределением бюджетов, а также ростом аудитории, повышением вовлеченности, совершенствованием рекламных технологий, высокой эффективностью продаж, указано в отчете.

Выручка Mail.ru Group от онлайн-игр выросла на 45,2% - до 5,6 млрд рублей. Доходы от MMO-игр выросли на 38,3% и составили 5,3 млрд рублей. При этом 63% всей выручки от MMO приходится на международный рынок.

"Нашими крупнейшими рынками за пределами России стали США, Япония и Германия. Таким образом, на данный момент доля международной выручки от игр в общем объеме выручки компании составляет 20%", - указано в отчете Mail.ru Group.

В компании считают, что активный рост игр продолжится, а доходы сегмента в этом году будет увеличиваться приблизительно теми же темпами, что и выручка компании в целом.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) выросла на 2,9% - до 3,3 млрд рублей. "Мы по-прежнему полагаем, что выручка от IVAS в 2018 году останется приблизительно на том же уровне, что и годом ранее. Доля IVAS в общей выручке продолжит снижаться, поскольку другие виды выручки растут быстрее", - отмечают в Mail.ru Group.

Выручка Mail.ru Group в сегменте "электронная коммерция, поиск и прочее" выросла на 26% - 1,96 млрд рублей. Выручка в сегменте "почта, портал и мессенджеры" увеличилась на 6,3%, составив 1,3 млрд рублей. Выручка от социальных сетей (без учета "ВКонтакте") выросла на 0,4% - до 3,87 млрд рублей.

Чистый остаток денежных средств после учета затрат на сделки M&A на 30 июня 2018 года составил 8,6 млрд рублей.