Экономика

AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику

Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатной

AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Китайская торговая площадка Tmall, которая в России работает на базе AliExpress, с 26 июля начинает продавать крупную бытовую технику, сообщает "Коммерсантъ".

"Сейчас объемы продаж крупной бытовой техники в электронной коммерции не так высоки, часто в силу сложностей с логистикой. Внутри нашей платформы мы хотим довести долю таких товаров до 20% от продаж электроники в течение года", - приводит издание слова гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

Всего в ассортименте появится 1,5 тыс. товарных наименований, включая холодильники, варочные панели, посудомоечные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне 5–40 тыс. руб. Весь ассортимент Tmall насчитывает более 30 тыс. наименований, а средний чек составляет около 6 тыс. руб.

Для жителей Москвы и еще 22 крупных городов доставка крупной бытовой техники будет бесплатной. Сроки доставки будут варьироваться от двух дней для городов-миллионников до 13 дней для удаленных регионов. Доставкой будет заниматься логистическая компания AliExpress Cainiao и ее партнер в России DPD.

Сообщается, что одним из первых партнеров Tmall в этом сегменте стал бренд Bosch, компания планирует сотрудничество с другими производителями.

C кем конкурировать

"Коммерсантъ" приводит мнение экспертов, которые полагают, что новый игрок благодаря агрессивной ценовой политике может составить конкуренцию "М.Видео-Эльдорадо" и DNS. Как отмечает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, преимущество Tmall в том, что она индексируется в "Яндекс.Маркете".

Однако Tmall будет, по крайне мере, в первое время, проигрывать другим крупным игрокам в сроках доставки. Но Бурмистров убежден, что за меньшую цену покупатели готовы будут ждать на два-три дня дольше, кроме того, проблема доставки будет решена по мере развития складских мощностей.

По его оценкам, в течение 2018 года Tmall может выйти на 100 тыс. заказов в сутки в целом по всем категориям.

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Теги: AliExpress, Tmall
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