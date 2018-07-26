Расширение тарифного коридора ОСАГО отложат на осень

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Начало первого этапа тарифной реформы в ОСАГО, который предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз может быть перенесено с конца лето на начало осени, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния в кулуарах глобального семинара Международной ассоциации страховых надзоров (МАСН).

"По части того, что мы планировали делать (в рамках реформы ОСАГО по расширению тарифного коридора - ИФ), мы немножко сдвигаемся по срокам с нормактом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но просто технически не успеваем это сделать. Надеемся, начало осени. Это именно техническая сдвижка, не в связи с какими-то обстоятельствами. В остальном ничего не поменялось", - сказал он.

"Законопроект, который сейчас пришел (от Минфина России - ИФ), мы сейчас изучаем, но в любом случаем это никак не снимает ту повестку, которую мы озвучивали в мае по стабилизации ОСАГО. Насколько все подходы можно скрестить - мы сейчас находимся на стадии изучения", - добавил Габуния.

Как ранее сообщала газета "Ведомости", Минфин РФ подготовил новые поправки в закон об ОСАГО, которые во вторник получили заинтересованные ведомства. В частности, министерство в целях либерализации ОСАГО предлагает отменить региональный коэффициент и коэффициент мощности для определения стоимости полиса "автогражданки", а ввести новый, учитывающий стиль вождения.

Ранее сообщалось, что Банк России в середине мая объявил о старте с лета 2018 года масштабной реформы ОСАГО, которую планируется реализовать в три этапа.

На первом этапе планируется расширение тарифного коридора по 20% вверх и вниз. То есть, например, нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса "автогражданки" для легкового автомобиля будет установлена на уровне 2746 рублей против действующих сейчас 3432 рублей, верхняя - поднимется с 4118 до 4942 рублей.

Также будет изменена процедура присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ), который представляет собой скидку за безаварийную езду и наоборот. Сейчас этот коэффициент может меняться несколько раз в год, один водитель может иметь несколько коэффициентов. ЦБ РФ предлагает присваивать КБМ один раз в год, сохранить лишь одно значение - наименьшее из имеющихся у водителя. То есть "страховая история" будет закрепляться за водителем, а не за заключенными ранее договорами ОСАГО.

Еще одним нововведением на первом этапе станет калибровка коэффициентов в зависимости от возраста и стажа водителя (КВС) и в зависимости от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО). Действующие значения КВС рассчитываются по пяти категориям водителей, регулятор планирует ввести 50. Самый высокий коэффициент, как и раньше, будет установлен для водителей в возрасте до 21 года со стажем вождения до 2 лет (поднимется с 1,8 до 1,87). Планируется, что нововведения повысят стоимость полиса не более чем на 5%, в будущем разница может быть более серьезной.