Главные новости
В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
Экономика

Nissan компенсировал "АвтоВАЗу" 1,8 млрд руб. из-за приостановки производства Sentra

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan компенсировал ПАО "АвтоВАЗ" 1,877 млрд рублей убытка в связи с приостановкой производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе.

"В июле 2018 г. группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе в сумме 1 877 млн руб.", - сказано в отчете "АвтоВАЗа" за I полугодие.

Компенсация была получена в полной сумме, говорится в отчете.

В июне сообщалось, что Nissan приостановил выпуск модели Nissan Sentra на заводе "Лада Ижевск" (входит в "АвтоВАЗ") из-за падения спроса на машины C-класса в РФ. "На данный момент оно приостановлено. Но машина с конвейера не снята", сообщал "Интерфаксу" PR-директор Nissan в России Роман Скольский. Он пояснял, что такое решение принято в связи с тем, что в России "падает спрос на C-класс в целом".

По его словам, скопившиеся на складах автомобили Nissan Sentra будут реализовываться на протяжении нескольких месяцев. По мере того, как они будут распродаваться, будет принято решение о возобновлении производства.

Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливал производство автомобилей Nissan Sentra на заводе "Лада Ижевск" в январе-феврале, в марте выпуск был возобновлен.

Nissan производит в РФ автомобили на собственном заводе компании в Санкт-Петербурге - предприятие выпускает модели X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai. До ноября 2015 года завод также выпускал и модель Teana, однако ее производство было прекращено в связи с серьезным сокращением продаж в сегменте D (автомобили большого или семейного класса) на российском рынке. Кроме того, на мощностях ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти производится автомобиль Nissan Almera, а на Ижевском автомобильном заводе, помимо Nissan Sentra, ранее также производился хэтчбек Nissan Tiida, его производство также временно приостановлено.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Nissan, АвтоВАЗ
Экономика
AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
 Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
 В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитамВ Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизацииПодробнее
 ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
 Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииВ миреВ Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"В РоссииОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesВ РоссииЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Россия вывела из Сирии еще 200 военных полицейских

Один из фигурантов дела о хищениях в НПО им. Лавочкина скрылся от следствия

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"О возможной отставке депутата сообщают источники Подробнее

Восемь участников "Хизб ут-Тахрир" приговорены в Петербурге к срокам от пяти до 10,5 лет

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 июля

Nissan компенсировал "АвтоВАЗу" 1,8 млрд руб. из-за приостановки производства Sentra

Эксперимент по маркировке молочной продукции в РФ начнется 1 сентября

Бывшего замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 млн рублей

Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровКритерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет Подробнее

Новая Зеландия обвинила Австралию в плагиате флага

РФС признал выступление на ЧМ успешным и согласовал переназначение Черчесова

Венесуэла проведет деноминацию и привяжет нацвалюту к петро

Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии

Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииРанее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысяч Подробнее

Госдума приняла закон о правилах сноса "самостроя"

Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesСамое высокое место среди женщин заняла Ольга Бузова Подробнее

Очаги задымления вновь зафиксированы на мусорном полигоне "Аннино" в Рузском округе

Расширение тарифного коридора ОСАГО отложат на осень

Дума приняла закон о замене военных кафедр в вузах едиными учебными центрами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru