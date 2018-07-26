Nissan компенсировал "АвтоВАЗу" 1,8 млрд руб. из-за приостановки производства Sentra

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan компенсировал ПАО "АвтоВАЗ" 1,877 млрд рублей убытка в связи с приостановкой производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе.

"В июле 2018 г. группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе в сумме 1 877 млн руб.", - сказано в отчете "АвтоВАЗа" за I полугодие.

Компенсация была получена в полной сумме, говорится в отчете.

В июне сообщалось, что Nissan приостановил выпуск модели Nissan Sentra на заводе "Лада Ижевск" (входит в "АвтоВАЗ") из-за падения спроса на машины C-класса в РФ. "На данный момент оно приостановлено. Но машина с конвейера не снята", сообщал "Интерфаксу" PR-директор Nissan в России Роман Скольский. Он пояснял, что такое решение принято в связи с тем, что в России "падает спрос на C-класс в целом".

По его словам, скопившиеся на складах автомобили Nissan Sentra будут реализовываться на протяжении нескольких месяцев. По мере того, как они будут распродаваться, будет принято решение о возобновлении производства.

Ранее сообщалось, что Nissan приостанавливал производство автомобилей Nissan Sentra на заводе "Лада Ижевск" в январе-феврале, в марте выпуск был возобновлен.

Nissan производит в РФ автомобили на собственном заводе компании в Санкт-Петербурге - предприятие выпускает модели X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai. До ноября 2015 года завод также выпускал и модель Teana, однако ее производство было прекращено в связи с серьезным сокращением продаж в сегменте D (автомобили большого или семейного класса) на российском рынке. Кроме того, на мощностях ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти производится автомобиль Nissan Almera, а на Ижевском автомобильном заводе, помимо Nissan Sentra, ранее также производился хэтчбек Nissan Tiida, его производство также временно приостановлено.