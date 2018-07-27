На внедрение безэкипажного управления морскими судами в Минопромторге отвели десятки лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Массовое использование в мире безэкипажного управления в судоходстве будет внедряться в течение нескольких десятилетий, считает замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

"Очевидно, что в перспективе нескольких десятков лет все компании будут использовать безэкипажные суда. Это будет конкуренция традиционного судоходства и новых автономных судов", - сказал Рязанцев на пленарном заседании Международного дальневосточного морского салона во Воладивостоке в пятницу.

Он отметил, что внедрение данной технологии будет происходить постепенно и в течение длительного времени. Сначала компании начнут использовать суда с дистанционным управлением и сокращенной численностью экипажа, затем появятся полностью автономные суда.

"Все это должно опираться на инфраструктуру, технологическую и нормативную. Мировое сообщество активно над этим работает", - сказал Рязанцев.

По его словам, большое внимание внедрению безэкипажного управления судами уделяет Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO - ИФ). В мае 2018 года было принято решение о создании рабочей группы по регулированию этой сферы.

"Весь мир готовится на нормативном уровне принять эти технологии. Здесь Россия тоже должна принимать активное участие", - отметил замминистра.

Рязанцев добавил, что безэкипажное управление судами существенно сократит издержки компаний и решит вопрос дефицита профессиональных кадров, который имеет место в отрасли.