Россия в июле увеличит нефтедобычу на 200-250 тыс. б/с по сравнению с квотой ОПЕК+

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем, до которого должна была снизить ее в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы исходим из ориентира того, что мы из 300 тыс. восстановим добычу где-то на 200-250 тыс. баррелей в сутки относительно 300 тыс., которые были снижены от октября 2016 года", - сказал он.

Между тем, как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой, Россия в первые две недели июля увеличила добычу нефти до 1,531 млн тонн в сутки, или 11,22 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 273 тыс. б/с больше обязательств по сделке ОПЕК+.

Новак также выразил мнение, что рынок уже учел в цене на нефть возможность ухода с рынка нефти Ирана, которая может подпасть под санкции США.