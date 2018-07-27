Экономика

Правительство Молдавии решило продать авиакомпанию Air Moldova

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Единственная в Молдавии государственная авиакомпания Air Moldova выставлена на продажу, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Агентства публичной собственности (АПС).

Согласно объявлению, предложения принимаются в период с 27 июля по 4 сентября.

В сообщении отмечается, что приватизация вызвана необходимостью "привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров". Цена продажи компании пока не объявлена, компания выставляется на продажу впервые.

Согласно официальной информации, уставный капитал предприятия составляет 301 476 209 леев (около $19 млн). На балансе предприятия три самолета, а еще четыре самолета, которые использует авиакомпания, находится в оперативном лизинге. В Air Moldova работают около 550 сотрудников. В настоящее время доля Air Moldova составляет почти 50% от общего количества перевозимых пассажиров через Международный аэропорт Кишинева.

Финансовые проблемы

Слухи о приватизации единственной в Молдавии государственной авиакомпании ходили давно из-за ее неэффективности. В конце прошлого года Совет по конкуренции утвердил предоставление кредита и реструктуризацию долгов Air Moldova. Орган гражданской авиации получил согласие на уступку права требования и рассрочку погашения задолженности Air Moldova на общую сумму 15,2 млн леев (чуть менее одного миллиона долларов). Перед этим ООО "Avia Invest" (компания, которая взяла в концессию на 49 лет и администрирует аэропорт Кишинева) в качестве цедента, Орган гражданской авиации в качестве цессионария, и госпредприятие Air Moldova в качестве дебитора заключили два контракта на уступку права требования.

Совет по конкуренции также одобрил, предоставление аэропортом Кишинева кредита авиакомпании в размере 75 млн леев ($4,5 млн). Деньги должны быть предоставлены на полгода под 7,55% годовых.

Министерство экономики и инфраструктуры совместно с Агентством государственной собственности, Органом гражданской авиации и аэропортом должны были представить Совету по конкуренции в течение шести месяцев после предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Согласно официальным данным за девять месяцев 2017 года, Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев (около $7 млн). В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 г. (по тому курсу - $50 млн) до 1,1 млрд леев в 2017 году ($67 млн долларов).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Молдавия, Air Moldova
Экономика
Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
 Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
 Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
 В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитамВ Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизацииПодробнее
 ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июля6 фото
26 июля
Фотохроника 26 июля
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекордаЭкономикаКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдВ миреБывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"В миреВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 27 июля

ФСИН проведет ревизию в колониях после сообщений о пытках заключенных

Воздух в Москве в пятницу прогреется до 31 градуса

Глава СПЧ остался недоволен техническим состоянием СИЗО и колонии в Воронеже

В ночной драке пассажиров транзитного поезда на Курском вокзале погиб человек

Более 700 детей, разлученных в США с родителями-нелегалами, еще не вернули в семьи

Следствие попросит суд арестовать восьмого фигуранта дела о побоях в ярославской колонии

Правительство Молдавии решило продать авиакомпанию Air Moldova

Денежная база в России выросла с 13 по 20 июля на 3,1 млрд рублей

Россия договорилась о сотрудничестве с ЮАР в Антарктике

Спотовые цены на уран достигли максимума с начала года

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разПоказатель превысил $2 млрд - впервые в истории компании Подробнее

Тематический трамвай "лидируйвалидируй" начал курсировать в Москве

Власти Москвы разрешили три акции против повышения пенсионного возраста 28-29 июля

ООН попросила Литву рассекретить расследование о тайной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом

Рынок акций РФ открылся нейтральной динамикой индекса МосБиржи и снижением РТС на 0,2%

Рубль лишь слегка снизился к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ

Предъявлено обвинение заказчику убийства менеджера крупного уфимского производителя двигателей

Следователи возбудили дело после гибели заключенного во владимирской колонии от пневмонии

Адвокат Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом получили еще три женщины

Горняки золоторудного предприятия приостановили голодовку в Забайкалье

Казахстанец попытался провезти в РФ почти две тысячи ящиков пива

BP купит сланцевые активы BHP в США за $10,5 млрд

Россия в июле увеличит нефтедобычу на 200-250 тыс. б/с по сравнению с квотой ОПЕК+

Третьим фигурантом дела об убийстве казахстанского фигуриста Тена оказалась девушка

На внедрение безэкипажного управления морскими судами в Минопромторге отвели десятки лет

Американский сенатор обвинила Россию в хакерских атаках на ее предвыборную кампанию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru