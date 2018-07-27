Правительство Молдавии решило продать авиакомпанию Air Moldova

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Единственная в Молдавии государственная авиакомпания Air Moldova выставлена на продажу, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Агентства публичной собственности (АПС).

Согласно объявлению, предложения принимаются в период с 27 июля по 4 сентября.

В сообщении отмечается, что приватизация вызвана необходимостью "привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров". Цена продажи компании пока не объявлена, компания выставляется на продажу впервые.

Согласно официальной информации, уставный капитал предприятия составляет 301 476 209 леев (около $19 млн). На балансе предприятия три самолета, а еще четыре самолета, которые использует авиакомпания, находится в оперативном лизинге. В Air Moldova работают около 550 сотрудников. В настоящее время доля Air Moldova составляет почти 50% от общего количества перевозимых пассажиров через Международный аэропорт Кишинева.

Финансовые проблемы

Слухи о приватизации единственной в Молдавии государственной авиакомпании ходили давно из-за ее неэффективности. В конце прошлого года Совет по конкуренции утвердил предоставление кредита и реструктуризацию долгов Air Moldova. Орган гражданской авиации получил согласие на уступку права требования и рассрочку погашения задолженности Air Moldova на общую сумму 15,2 млн леев (чуть менее одного миллиона долларов). Перед этим ООО "Avia Invest" (компания, которая взяла в концессию на 49 лет и администрирует аэропорт Кишинева) в качестве цедента, Орган гражданской авиации в качестве цессионария, и госпредприятие Air Moldova в качестве дебитора заключили два контракта на уступку права требования.

Совет по конкуренции также одобрил, предоставление аэропортом Кишинева кредита авиакомпании в размере 75 млн леев ($4,5 млн). Деньги должны быть предоставлены на полгода под 7,55% годовых.

Министерство экономики и инфраструктуры совместно с Агентством государственной собственности, Органом гражданской авиации и аэропортом должны были представить Совету по конкуренции в течение шести месяцев после предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Согласно официальным данным за девять месяцев 2017 года, Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев (около $7 млн). В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 г. (по тому курсу - $50 млн) до 1,1 млрд леев в 2017 году ($67 млн долларов).