Уровень бедности в РФ в I квартале вырос на 1% к началу года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2018 года, по предварительным данным, составило 20,8 млн человек против 19,3 млн по итогам 2017 года, сообщили в пятницу в Росстате.

Уровень бедности в РФ составил 14,2% против 13,2% на начало года.

Между тем к аналогичному периоду прошлого года уровень бедности снизился на 0,8% (по итогам I квартала 2017 г он составил 15%).

Величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года для трудоспособного населения составила 10,04 тыс. рублей против 9,78 тыс. по итогам 2017 года.