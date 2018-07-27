Metro впервые сократил выручку на российском рынке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер Metro Cash & Carry в 2017 году впервые сократил выручку на российском рынке, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ООО "Метро Кэш энд Керри" в прошлом году упала на 13,8%, до 231,6 млрд рублей с 268,6 млрд рублей в 2016 году.

Валовая прибыль выросла на 12,6%, до 39 млрд рублей, прибыль от продаж составила 822,3 млн рублей после убытка в размере 7,7 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль компании снизилась на 22,2% - до 4,5 млрд рублей с 5,8 млрд рублей.

Metro Cash & Carry управляет сетью центров мелкооптовой торговли. Компания входит в немецкую Metro AG. В России у ритейлера 92 магазина.

Немецкая компания отчитывается за финансовый год, который завершается в конце сентября. В первом полугодии 2017-2018 финансового года (с октября по март) выручка Metro в России упала на 14,9%, до 1,534 млрд евро. Выручка в рублях сократилась на 9,6%, продажи сопоставимых магазинов (LfL) - на 8,8%, сообщала компания.

Во II финквартале падение выручки ускорилось до 21% с 10,1% в I финквартале (в евро).

Для восстановления роста на российском рынке Metro внедрила новую ценовую политику, коммерческие инициативы и усилила поддержку малого бизнеса (который является целевой аудиторией мелкооптовых центров Metro), говорил председатель правления немецкой компании Олаф Кох.

По данным InfoLine, Metro является седьмым в России ритейлером по объему продаж (по оценке аналитической компании, выручка ритейлера в России в прошлом году снизилась на 5,2%, до 218,7 млрд рублей).