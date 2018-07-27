ФНС подала иск о банкротстве сети кофеен Traveler's Coffee

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Инспекция Федеральной налоговой службы России по Заельцовскому району Новосибирска подала иск о признании банкротом ООО "Трэвэлерс кофе", следует из документов Арбитражного суда. Дело еще не принято к производству.

Ранее сообщалось, что в результате корпоративного конфликта в 2014 году бренд был разделен на две части. Тогда ряд кофеен оказался под контролем ООО "Трэвэлерс кофе Москва". Впоследствии из-за грубых нарушений со стороны ООО "Трэвэлерс кофе Москва" Traveler's Coffee International Ltd расторгла договор с этим ООО в одностороннем порядке.

В результате единственным франчайзером сети осталось ООО "Трэвэлерс кофе".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Трэвэлерс кофе" на 100% принадлежит Traveler`s Coffee International Limited, зарегистрированной на Кипре, выручка ООО "Трэвэлерс кофе" за 2017 год составила 129,4 млн рублей, чистый убыток - 51,4 млн рублей.