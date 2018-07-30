Главные новости
В миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкцийВ РоссииПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаВ миреСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" 
Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением цен большинства "голубых фишек" на фоне негативной динамики мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,8%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2279,13 пунктов (-0,59%), индекс РТС - 1142,82 пункта (-0,77%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 2%.

В частности, снизились в цене акции ПАО "Полюс" (-2%), "Яндекса" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,8% "префы"), "Мобильных ТелеСистем" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Мечела" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%),

Вместе с тем слегка выросли в начале торгов "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), GDR En+ (+0,7%), а также бумаги "Распадской" (+0,3%) и "Газпром нефти" (+0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 30 июля связано прежде всего с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала. При этом к концу торгов не исключены острожные покупки подешевевших отечественных бумаг благодаря растущим ценам на нефть, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали снижение в пятницу на фоне разочаровавших инвесторов квартальных результатов Twitter, Exxon и Intel. Однако Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам недели уже в четвертый раз подряд, что является самым продолжительным ралли с января. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла за неделю самыми быстрыми темпами более чем за два месяца - на 6,7 базисного пункта (б.п.), хотя в пятницу она снизилась на 1,3 б.п., до 2,962% годовых на фоне данных о росте американского ВВП.

Экономика США во втором квартале 2018 года увеличилась на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года, ее объем в годовом выражении превысил $20 трлн. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%. Аналитики в среднем ожидали ускорения подъема до 4,2%. Президент США Дональд Трамп назвал рост экономики удивительным и устойчивым.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник вслед за Гонконгом, инвесторы внимательно следят за квартальной отчетностью компаний и ждут на этой неделе решений сразу трех из ведущих центробанков мира - Банка Японии во вторник, Федрезерва в среду и Банка Англии в четверг. Банк Японии с прошлого понедельника провел уже третью интервенцию в работу открытого рынка, чтобы не допустить усиления доходности японских гособлигаций.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 снизился в понедельник на 0,75%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Индийский Sensex повысился на 0,1%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок демонстрируют плавный рост в ходе азиатских торгов в понедельник после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше, чем ожидалось. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,27% - до $74,49 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,48% - до $69,02 за баррель. В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на 0,3%, до $74,29 за баррель, а WTI подешевела на 1,3%, до $68,64 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу не исключил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с. "Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении", - сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МосБиржа, РТС
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
 Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
 Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкцийВ РоссииПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаВ миреСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 30 июляВ миреТрамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересовВ миреБольше 90 человек стали жертвами пожаров в Греции

"Северный поток" заработал после профилактики на сутки раньше срока

КПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

Землетрясение произошло в Кузбассе

В Подмосковье опровергли информацию об обыске в "Софрино"

Охрана художественного предприятия усилена до назначения нового генерального директора Подробнее

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 году

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 годуПоиски лайнера длились три года, но ни к чему не привели Подробнее

Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готики

Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готикиЗа более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей Подробнее

Закон, позволяющий сотовым операторам не возвращать валютную выручку, подписан президентом

Сбербанк начнет выплаты вкладчикам Тагилбанка с 1 августа

Путин подписал закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для санкционных компаний

СКР возбудил уголовное дело из-за пожара с восемью жертвами в Сочи

СКР попросил арестовать трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца в Москве

Рубль немного снизился к доллару и евро в последний день налоговых выплат июля

Петербургский альпинист шестой день заблокирован в горах Пакистана

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Большинство британцев раскритиковали ход переговоров по Brexit

Фестиваль "Архстояние-2018"

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru