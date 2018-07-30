Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением цен большинства "голубых фишек" на фоне негативной динамики мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,8%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2279,13 пунктов (-0,59%), индекс РТС - 1142,82 пункта (-0,77%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 2%.

В частности, снизились в цене акции ПАО "Полюс" (-2%), "Яндекса" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,8% "префы"), "Мобильных ТелеСистем" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Мечела" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%),

Вместе с тем слегка выросли в начале торгов "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), GDR En+ (+0,7%), а также бумаги "Распадской" (+0,3%) и "Газпром нефти" (+0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 30 июля связано прежде всего с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала. При этом к концу торгов не исключены острожные покупки подешевевших отечественных бумаг благодаря растущим ценам на нефть, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали снижение в пятницу на фоне разочаровавших инвесторов квартальных результатов Twitter, Exxon и Intel. Однако Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам недели уже в четвертый раз подряд, что является самым продолжительным ралли с января. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла за неделю самыми быстрыми темпами более чем за два месяца - на 6,7 базисного пункта (б.п.), хотя в пятницу она снизилась на 1,3 б.п., до 2,962% годовых на фоне данных о росте американского ВВП.

Экономика США во втором квартале 2018 года увеличилась на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года, ее объем в годовом выражении превысил $20 трлн. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%. Аналитики в среднем ожидали ускорения подъема до 4,2%. Президент США Дональд Трамп назвал рост экономики удивительным и устойчивым.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник вслед за Гонконгом, инвесторы внимательно следят за квартальной отчетностью компаний и ждут на этой неделе решений сразу трех из ведущих центробанков мира - Банка Японии во вторник, Федрезерва в среду и Банка Англии в четверг. Банк Японии с прошлого понедельника провел уже третью интервенцию в работу открытого рынка, чтобы не допустить усиления доходности японских гособлигаций.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 снизился в понедельник на 0,75%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Индийский Sensex повысился на 0,1%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок демонстрируют плавный рост в ходе азиатских торгов в понедельник после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше, чем ожидалось. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,27% - до $74,49 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,48% - до $69,02 за баррель. В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на 0,3%, до $74,29 за баррель, а WTI подешевела на 1,3%, до $68,64 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу не исключил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с. "Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении", - сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.