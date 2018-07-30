Закон, позволяющий сотовым операторам не возвращать валютную выручку, подписан президентом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет операторам связи при предоставлении услуг международного роуминга не возвращать валютную выручку, а производить взаимозачет. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте правовой информации. Закон был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Авторы закона - члены Совета Федерации Людмила Бокова (Саратовская область), Николай Журавлев (Костромская область) и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Согласно действующему законодательству о валютном регулировании, все российские компании (резиденты) при предоставлении услуг иностранным компаниям (нерезидентам) должны получить от них на свои банковские счета средства, предусмотренные контрактами.

При этом от обязательной репатриации валютной выручки освобождены страховые организации по договорам страхования или перестрахования; взаимозачеты, проводимые между участниками договора по экспорту природного газа; при зачете встречных требований, которые проводятся за рубежом между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, оказывающими им соответствующие агентские услуги. Это же основание применяется при взаиморасчетах между транспортными компаниями-резидентами и их контрагентами-нерезидентами.

Подписанный закон в данный перечень включает российских операторов связи, в том числе, если расчеты между участниками ведутся с участием специализированных расчетных организаций - клиринговых домов зарегистрированных на территориях государств - членов Международного союза электросвязи. Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.