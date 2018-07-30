Экономика

"Северный поток" заработал после профилактики на сутки раньше срока

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток" (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, в понедельник возобновил работу после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля, сообщают европейские газотранспортные операторы.

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По графику остановка работы должна была был продлиться до утра 31 июля, но поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром в понедельник. По "Северному потоку" прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки. С учетом стоимости газа на континентальных торговых площадках Европы, стоимость дополнительных товарных поставок за сверхплановые сутки может составить около $45 млн.

Перезапуск "Северного потока" сократил транзит через Украину, ресурсами ГТС которой "Газпром" пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей. Уже на понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору упала до 156 млн куб. м с 198 млн куб. м на воскресенье, сообщает газотранспортный оператор Словакии.

За время ремонта было проведено техобслуживание механических узлов оборудования и проверка систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

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Теги: Nord Stream, Северный поток

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