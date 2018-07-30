Россети получили 42,3 млрд рублей прибыли по РСБУ в I полугодии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" в первом полугодии получило чистую прибыль по РСБУ в 42,3 млрд руб. после убытка в 22,87 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка за период увеличилась незначительно - на 3,7%, до 25,65 млрд руб. Себестоимость составила 2,07 млрд руб. При этом прочие доходы компании возросли с 15,4 до 45,78 млрд руб., а расходы сократились с 62,6 млрд руб. до примерно 29 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 42,26 млрд руб. против убытка в 22,6 млрд руб. годом ранее.

Компания объясняет увеличение прибыли ростом стоимости акций "дочек", "что, в свою очередь, связано с повышением финансовой устойчивости "дочек" и ростом их капитализации", отмечается в пресс-релизе.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.