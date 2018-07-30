Минэкономразвития предложило продлить крымскую целевую программу до 2022 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, увеличив ее финансирование.

Программа была запущена с 2015 года, объем ее финансирования - 800 млрд рублей.

"Программа задумывалась на пять лет. Мы подготовили предложения продлить ее до 2022 года с увеличением финансирования на 37 млрд рублей", - сказал глава министерства Максим Орешкин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идет о дополнительных 85 объектах в Республике Крым и 55 объектов в Севастополе.

"Катастрофическая недофинансированность инфраструктуры Крыма в постсоветский период де-факто потребовала реализации комплексной программы по созданию нового инфраструктурного каркаса полуострова. Основные ресурсы в последние годы и сейчас направляются на создание транспортной, энергетической, инженерной и жилищной, коммунальной инфраструктуры. Сама программа была запущена в 2015 году на 5-летний срок общим объемом финансирования более 800 млрд руб., из которых 790 приходится на средства федерального бюджета", - напомнил министр.

"Завершено создание трети из запланированных (объектов), это 214, еще порядка 350 на этапе реализации", - уточнил он.

"Реализация программы обеспечивает приток пассажиропотока воздушного транспорта больше чем на 1 млн человек ежегодно, железнодорожного транспорта - почти на 4 млн человек и конечно, что тоже очень важно - прирост объемов перевозок грузов - до 13 млн тонн", - сообщил Орешкин.

"На текущую дату реализация 501 объекта и мероприятий, это примерно 80%, осуществляются со сроками плана-графика и взятыми обязательствами. По 120 объектам у нас есть отставание", - добавил глава ведомства. По информации, больше всех отставаний у Минобрнауки - 15 объектов.